Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, використовуючи “великоднє перемир’я”, ‒ ОСУВ “Хортиця”

Росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину.

Російська армія облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване “великоднє перемир’я”, повідомили у командуванні оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”.

9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД ‒ установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

Сьогодні росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину.

“Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами”, ‒ зазначили у командуванні.

Також зараз спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.