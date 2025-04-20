Через російську агресію загинув мешканець Херсонщини

Через російську агресію загинув ще один житель Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Смертельні поранення дістав 65-річний чоловік. Кілька днів тому він потрапив під російський обстріл в Антонівці.

Лише сьогодні тіло загиблого вдалося вивезти з місця обстрілу.

“Мої співчуття рідним та близьким вбитого”, ‒ зазначив голова ОВА.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині 31-річний чоловік підірвався на міні. Інцидент стався у Новорайській громаді Херсонської області. 31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку.