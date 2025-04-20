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Через російську агресію загинув мешканець Херсонщини

Смертельні поранення дістав 65-річний чоловік.

Через російську агресію загинув мешканець Херсонщини

Через російську агресію загинув ще один житель Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Смертельні поранення дістав 65-річний чоловік. Кілька днів тому він потрапив під російський обстріл в Антонівці. 

Лише сьогодні тіло загиблого вдалося вивезти з місця обстрілу. 

“Мої співчуття рідним та близьким вбитого”, ‒ зазначив голова ОВА.

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Раніше стало відомо, що на Херсонщині 31-річний чоловік підірвався на міні. Інцидент стався у Новорайській громаді Херсонської області. 31-річний чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. 

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