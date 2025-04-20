У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я". Росія відмовилась

Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Видання пише, що "і Росія, і Україна звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню".

"Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо його серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб воно (припинення вогню - ред.) продовжилося після неділі", - цитує видання речника Держдепу.

Тим часом Кремль заявив, що збирається відновити бойові дії з 00:00 21 квітня, повідомляє The Moscow Times.

Відповідаючи на запитання, чи закінчиться перемир'я в ніч проти понеділка, чи режим припинення вогню може бути продовжено, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що продовження не буде.

"Інших команд не було", - сказав Пєсков.

30-годинне "перемир'я"