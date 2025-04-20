У Держдепі США закликали до продовження "великоднього перемир'я". Росія відмовилась

Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного пасхального перемирʼя.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США.
Видання пише, що "і Росія, і Україна звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню".
"Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо його серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб воно (припинення вогню - ред.) продовжилося після неділі", - цитує видання речника Держдепу.
Тим часом Кремль заявив, що збирається відновити бойові дії з 00:00 21 квітня, повідомляє The Moscow Times.
Відповідаючи на запитання, чи закінчиться перемир'я в ніч проти понеділка, чи режим припинення вогню може бути продовжено, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів, що продовження не буде.
"Інших команд не було", - сказав Пєсков.
30-годинне "перемир'я"
- 19 квітня Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту. Згодом він сказав, що якщо Росія справді припинить вогонь, то Україна готова робити це у відповідь, і готова продовжувати це. Але на кожен російський обстріл вона відповідатиме.
- Станом на 12:00 20 квітня, за доповіддю головнокомандувача Олександра Сирського, відбулося 26 російських штурмових дій.