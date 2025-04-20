Bloomberg: Трамп може провести радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту

Наказ ліквідує десятки посад і відділів, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки, а також Бюро міжнародних організацій, яке підтримує зв’язок з ООН. Також передбачено різке скорочення дипломатичних операцій у Канаді.

Президент США Дональд Трамп має намір провести радикальне скорочення та реструктуризацію Державного департаменту, пише Bloomberg.

Згідно з копією документа, з якою ознайомилося видання, відповідний проєкт указу адміністрації Трампа, поширюється серед американських дипломатів.

У разі впровадження змін це стане однією з найбільших реорганізацій Департаменту з моменту його заснування в 1789 році. За словами офіційних осіб, знайомих з документом, 16-сторінковий проект був поширений серед дипломатів у всьому світі.

Наказ ліквідує десятки посад і відділів, зокрема тих, що займаються питаннями клімату, біженців, демократії та Африки, а також Бюро міжнародних організацій, яке підтримує зв’язок з ООН. Також передбачено різке скорочення дипломатичних операцій у Канаді.

Ці пропозиції продовжують відмову адміністрації Трампа від ролі США в багатосторонньому світовому порядку, який вона допомогла створити.

Відповідно до змін, розгалужений Державний департамент буде реорганізований у чотири регіональні бюро, які охоплюють Індо-Тихоокеанський регіон, Латинську Америку, Близький Схід і Євразію. Невизначену кількість “несуттєвих” посольств і консульств в Африці на південь від Сахари буде закрито.

Згідно з проєктом, зміни мають бути внесені до 1 жовтня.

Про проєкт наказу вперше повідомила газета New York Times. Наразі незрозуміло, чи Трампом підпише указ. Один високопоставлений чиновник в Африці сказав, що інформація, що циркулює в Державному департаменті про реформи, які мають бути оголошені дипломатичному відомству ‒ потенційно вже у вівторок ‒ буде менш широкою, ніж описана в документі. Деякі співробітники, які писали на сторінці Reddit, присвяченій іноземній службі, також висловили сумнів щодо того, як такий наказ може бути реалізований.

Відповідно до вебсайту Державного департаменту США налічується близько 13 000 співробітників дипломатичної служби, 11 000 співробітників державної служби та 45 000 місцевих співробітників у більше ніж 270 дипломатичних місіях у всьому світі.