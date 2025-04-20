Індійські та китайські студенти подали до суду на Трампа через візові правила

Адміністрація Трампа звинувачується в “односторонньому припиненні статусу студента F-1 сотень, якщо не тисяч, іноземних студентів”.

Троє індійських і двоє китайських студентів у США подали до суду на Міністерство внутрішньої безпеки та інші імміграційні служби за припинення дії віз F-1 для кількох іноземних студентів, пише DW.

У позові, поданому Американським союзом громадянських свобод (ACLU) до окружного суду США в Нью-Гемпширі, адміністрація Трампа звинувачується в “односторонньому припиненні статусу студента F-1 сотень, якщо не тисяч, іноземних студентів”.

У позові йдеться про те, що студентам загрожує не лише загроза депортації чи скасування візи, а й “серйозні фінансові та академічні труднощі”. За його словами, уряд не надав необхідного повідомлення перед припиненням правового статусу іноземного студента.

Серед студентів, які подали петицію, є громадяни Китаю Хангруй Чжан і Хаоян Ан, а також громадяни Індії Лінкіт Бабу Горрела, Танудж Кумар Гуммадавеллі та Маніканта Пасула.

Роботу асистента Hangrui було припинено через зупинення його статусу візи F1. Можливо, Хаояну доведеться відмовитися від свого диплому, незважаючи на те, що він уже інвестував 329 196 доларів.

Горрела має закінчити навчання 20 травня, але не може це зробити або взяти участь у додатковій навчальній програмі без дійсної візи F1. Ґуммадавеллі та Пасулі залишався ще один семестр до закінчення навчання.

Посилення політики щодо студентських віз адміністрацією Трампа викликало широке занепокоєння серед іноземних студентів, університетів і правозахисних груп.

Китайські та індійські студенти складають значну частину іноземних студентів у Сполучених Штатах.

Відповідно до аналізу заяв університету та листування зі шкільними чиновниками, проведеного The Associated Press, понад 1000 іноземних студентів коледжів і університетів США були виключені з вишів з кінця березня або їхній правовий статус припинено.