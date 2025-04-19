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У квітні Пакистан депортував майже 20 000 афганців

Висилають із країни афганців без документів і тих, хто мав тимчасовий дозвіл. 

У квітні Пакистан депортував майже 20 000 афганців
Афганські мігранти йдуть через наметове містечко після повернення із Пакистану
Фото: EPA/UPG

За даними ООН, Пакистан цього місяця депортував понад 19 500 афганців. Зокрема країна прискорила висилку афганців без документів і тих, хто мав тимчасовий дозвіл залишитися.

Про це пише ВВС. 

Щодня депортовують від 700 до 800 сімей і очікується, що в найближчі місяці цифра виселених людей сягне двох мільйонів. 

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар у суботу прилетів до Кабула для переговорів з офіційними особами Талібану. А його колега Амір Хан Муттакі висловив "глибоку стурбованість" депортаціями.

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що сторони "обговорили всі питання, що становлять взаємний інтерес" під час суботньої зустрічі в Кабулі.

У результаті Пакистан продовжив термін виїзду афганців без документів до 30 квітня.

За даними агентства ООН у справах біженців, понад 3,5 мільйона афганців живуть у Пакистані, у тому числі близько 700 000 людей, які прибули туди після захоплення влади талібами у 2021 році. За оцінками ООН, половина не має документів.

Пакистан приймав афганців протягом десятиліть війни, але уряд зараз заявив, що велика кількість біженців зараз становить загрозу національній безпеці та спричиняє тиск на державні служби.

Останнім часом на кордоні між силами безпеки обох сторін почастішали сутички. Пакистан звинувачує в них бойовиків, що базуються в Афганістані, а Талібан це заперечує.

За даними талібів, репатріанти отримують від влади Кабула від 4000 до 10 000 афгані (55-138 доларів США).

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