Німеччина заблокувала постачання Туреччині винищувачів Eurofighter через арешт мера Стамбула

Уряд Німеччини відмовив у видачі експортної ліцензії на постачання Туреччині близько 30 винищувачів Eurofighter, передає «Європейська правда» з посиланням на Handelsblatt.
Причиною такого кроку стала реакція Берліна на затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого ФРН вважає ключовим опозиційним політиком.
В урядових колах ФРН арешт Імамоглу назвали "атакою на турецьку демократію" та підставою для призупинення процесу схвалення експорту.
Раніше канцлер Олаф Шольц особисто просував цю ініціативу під час переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Перемовини нібито досягли значного прогресу, однак останні дії турецької влади ускладнили реалізацію домовленостей.
- У 2023 році Туреччина почала обговорювати з Європою купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, розуміючи, що її запит на винищувачі F-16 від Сполучених Штатів можуть не задовольнити. Анкара хоче придбати найдосконалішу, нещодавно побудовану версію Eurofighter.