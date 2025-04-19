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Німеччина заблокувала постачання Туреччині винищувачів Eurofighter через арешт мера Стамбула

ФРН вважає Імамоглу ключовим опозиційним політиком

Німеччина заблокувала постачання Туреччині винищувачів Eurofighter через арешт мера Стамбула
німецький винищувач Eurofighter
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини відмовив у видачі експортної ліцензії на постачання Туреччині близько 30 винищувачів Eurofighter, передає «Європейська правда» з посиланням на Handelsblatt.

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Причиною такого кроку стала реакція Берліна на затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого ФРН вважає ключовим опозиційним політиком.

В урядових колах ФРН арешт Імамоглу назвали "атакою на турецьку демократію" та підставою для призупинення процесу схвалення експорту.

Раніше канцлер Олаф Шольц особисто просував цю ініціативу під час переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Перемовини нібито досягли значного прогресу, однак останні дії турецької влади ускладнили реалізацію домовленостей.

  • У 2023 році Туреччина почала обговорювати з Європою купівлю 40 літаків Eurofighter Typhoon, розуміючи, що її запит на винищувачі F-16 від Сполучених Штатів можуть не задовольнити. Анкара хоче придбати найдосконалішу, нещодавно побудовану версію Eurofighter.
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