Німеччина заблокувала постачання Туреччині винищувачів Eurofighter через арешт мера Стамбула

Уряд Німеччини відмовив у видачі експортної ліцензії на постачання Туреччині близько 30 винищувачів Eurofighter, передає «Європейська правда» з посиланням на Handelsblatt.

Причиною такого кроку стала реакція Берліна на затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого ФРН вважає ключовим опозиційним політиком.

В урядових колах ФРН арешт Імамоглу назвали "атакою на турецьку демократію" та підставою для призупинення процесу схвалення експорту.

Раніше канцлер Олаф Шольц особисто просував цю ініціативу під час переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Перемовини нібито досягли значного прогресу, однак останні дії турецької влади ускладнили реалізацію домовленостей.