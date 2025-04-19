У Пентагоні підтвердили зменшення військової присутності у Сирії

США у найближчі місяці зменшать свою військову присутність у Сирії вдчі (з 2 тисяч військових до однієї), адже терористична організація "Ісламська держава" значно ослабла.

Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.

За останні десять років міжнародна коаліція проти ІДІЛ досягла значних успіхів, зокрема, ідеться про територіальну поразку ІДІЛ у 2019 році.

Крім того, за останній рік Центральне командування США завдало десятки авіаударів, щоб ще більше підірвати сили терористів і не дати ІДІЛ відновитися.

США залишаються готовими завдавати ударів по бойовиках і продовжать співпрацю з партнерами по коаліції. Вони також закликають інші країни забрати своїх громадян, пов’язаних з ІДІЛ, із таборів у Сирії.

США визнають, що загроза тероризму існує не лише на Близькому Сході, і "ми будемо пильні на кожному континенті, щоб переконатися, що ІДІЛ ніде сховатися". Міністерство оборони США зберігає потужну військову присутність у регіоні та готове оперативно змінювати розташування сил.