Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
ГоловнаСвіт

У Пентагоні підтвердили зменшення військової присутності у Сирії

У США запевняють, що терористична організація "Ісламська держава" ослабла.

У Пентагоні підтвердили зменшення військової присутності у Сирії
Green Village (ілюстративне фото)
Фото: NRDT.com

США у найближчі місяці зменшать свою військову присутність у Сирії вдчі (з 2 тисяч військових до однієї), адже терористична організація "Ісламська держава" значно ослабла.

Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.

За останні десять років міжнародна коаліція проти ІДІЛ досягла значних успіхів, зокрема, ідеться про територіальну поразку ІДІЛ у 2019 році. 

Крім того, за останній рік Центральне командування США завдало десятки авіаударів, щоб ще більше підірвати сили терористів і не дати ІДІЛ відновитися.

США залишаються готовими завдавати ударів по бойовиках і продовжать співпрацю з партнерами по коаліції. Вони також закликають інші країни забрати своїх громадян, пов’язаних з ІДІЛ, із таборів у Сирії.

США визнають, що загроза тероризму існує не лише на Близькому Сході, і "ми будемо пильні на кожному континенті, щоб переконатися, що ІДІЛ ніде сховатися". Міністерство оборони США зберігає потужну військову присутність у регіоні та готове оперативно змінювати розташування сил.

  • Сполучені Штати почали відведення сотень військових із північно-східної Сирії. Військові закривають три з восьми своїх невеликих робочих баз на північному сході країни, скорочуючи кількість військ приблизно до 1400 з 2000.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies