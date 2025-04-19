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​У США планують провести по країні сотні протестів проти політики Трампа

Організатори хочуть,  щоб участь у акціях взяли 11 мільйонів людей. 

​У США планують провести по країні сотні протестів проти політики Трампа
Прапор США перевернуто на знак протесту проти політики Трампа - мітинг біля Капітолію
Фото: EPA/UPG

У суботу в США відбудеться друга за два тижні хвиля протестів проти політики президента країни ДональдаТрампа. 

Про це пишуть The Guardian та The Washington Post.

The Guardian пише, що всій країні очікується понад 400 мітингів, а The Washington Post – 700. Акції організовує "рух 50501".  Це – четверта акція протесту, організована цим рухом після інавгурації Трампа 20 січня.

"Рух 50501" отримав назву від акції 5 лютого "50 протестів у 50 штатах за 1 день". Ці зусилля призвели до протестів проти Трампа по всій країні.

Організатори хочуть, щоб у суботніх мітингах взяли участь 11 мільйонів людей, що становить 3,5% населення США. Така цифра, ймовірно, перевищила б кількість учасників мітингів "Руки геть", які проходили 5 квітня. Тоді по Штатах пройшли 1200 демонстрацій. 

Хізер Данн, речниця "руху 50501", заявила, що метою суботніх протестів є "захист демократії від зростання авторитаризму адміністрації Трампа". Вона назвала групу "продемократичним, проконституційним, антивиконавчим, ненасильницьким масовим рухом", який є безпартійним.

У Вашингтоні, округ Колумбія, у суботу заплановані акції протесту біля будинку віце-президента Джей Ді Венса, на території Вашингтонської військово-морської обсерваторії, а також на площі Лафайєт. Планується, що біля пам’ятника Джорджу Вашингтону розпочнеться марш на підтримку Кілмара Абрего Гарсіа, жителя Сальвадора, який перебуває під захистом США.Чоловіка помилково депортували до Сальвадору з Меріленда згідно з рішенням суду. Цей марш прямуватиме до Білого дому.

У Нью-Йорку запланована акція протесту в Брайант-парку має на меті зосередити увагу на питаннях імміграції та клімату, а інші демонстранти біля магазину Tesla на Лонг-Айленді протестуватимуть проти звіньнення федеральних працівників під керівництвом Ілона Маска.

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