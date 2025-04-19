Politico: Пентагон звільнив заступника Гегсета на тлі скандалу з витоком інформації

Таким чином, Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату та старшого радника у своєму головному офісі.

Керівник апарату міністра оборони США Піта Гегсета Джо Каспер найближчими днями залишить свою посаду на тлі скандалу із витоком інформації.

Про це пише Politico із посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

Старший радник Ден Колдуелл, заступник начальника штабу Хегсета Дарін Сельнік і керівник апарату заступника міністра оборони Колін Керролл, були відправлені у відпустку цього тижня у зв’язку з розслідуванням витоку інформації.

За словами трьох осіб, обізнаних із цією справою, усіх трьох було звільнено у п'ятницю.

Колдуелл, Керролл, Селнік і Каспер відмовилися від коментарів. Двоє з них сказали, що Керролл і Селнік планують подати до суду за неправомірне звільнення. Пентагон не відповів на запит видання про коментарі.

Зазначається, що Каспер звернувся з проханням про розслідування витоку даних Пентагону в березні. Втім працівники Пентагону також помітили суперництво між Каспером та звільненими заступниками. Очікується, що Каспера переведуть на іншу посаду.

Таким чином, Гегсет залишиться без глави апарату, заступника глави апарату та старшого радника у своєму головному офісі.

"У Пентагоні спостерігається повний колапс, і це справді б'є по репутації міністра… Піт Гегсет оточив себе людьми, які не поділяють його інтересів", — каже високопоставлений представник Пентагону.