Верховний суд США тимчасово зупинив депортацію венесуельців

Уряд США не може висилати людей, поки не буде нове рішення суду.

Верховний суд США тимчасово заблокував депортацію групи венесуельських громадян, яких утримують у імміграційних центрах, передає Reuters.

Суд зобов’язав уряд Штатів утриматися від вислання затриманих до ухвалення подальшого рішення.

«Уряду наказано не висилати жодного представника вказаної категорії затриманих зі Сполучених Штатів до подальшого розпорядження суду», — наголошується в постанові.

Адвокати Американського союзу захисту громадянських свобод (ACLU) подали термінові позови після повідомлень, що деяких затриманих вже вивезли автобусами, та повідомили про швидке вислання.

За словами ACLU, Вашингтон планує депортацію на підставі закону 1798 року, який історично застосовувався лише під час воєн. Юристи вказують, що таким чином чоловіків позбавляють права на оскарження депортації, яке раніше визнав сам Верховний суд.

Ситуація викликає занепокоєння щодо дотримання обмежень, установлених Верховним судом, і може призвести до гострого конфлікту між виконавчою та судовою гілками влади.