Головне за ніч та ранок суботи, 19 квітня: авіаудари по Купʼянську, понад 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 162 бойових зіткнення, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Унаслідок авіаударів РФ по Купʼянську постраждали п'ятеро людей. РФ скинула на місто 10 авіабомб, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов та прокуратура області.

19 квітня російська армія з 3:40 до 4:00 російська армія завдала авіаційних ударів по м. Купʼянськ. Пошкоджено понад 10 приватних житлових будинків та господарчі споруди. Чотири жінки та один чоловік зазнали гострої реакції на стрес.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 162 боєзіткнення, найбільше — на Торецькому (26) і Покровському (54) напрямках.

На Курщині Сили оборони відбили 23 російські атаки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1180 російських окупантів, 14 ворожих танків та понад 110 БпЛА. Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення складають близько 940 150 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Мер Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про влучання ворожого ударного безпілотника у приватний сектор Київського району міста. Інформації щодо постраждалих не надходило.

У Запоріжжі, як розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, обстріл "шахедами" призвів до пожежі. На місці працюють екстрені служби.

У ніч на 19 квітня Росія атакувала Одеську область, пожежі виникли на територіях фермерських господарств.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Загалом РФ запустила по Україні 8 ракет різних типів і 87 безпілотників, ППО збила 33 "шахеди".

Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

Видання Axios стверджує, що заяви державного секретаря США Марко Рубіо та президента Дональда Трампа щодо можливого "виходу" Сполучених Штатів з переговорного процесу щодо урегулювання війни в Україні спрямовані на українську владу.

Європейські дипломати, які поспілкувалися з журналістами, переконані, що у Вашингтоні намагаються чинити тиск саме на Київ, а не на Москву. Під "виходом" США з перемовин може матися на увазі одночасне припинення допомоги Україні, хоча прямо про це американська влада не казала. Натомість використовувати економічні важелі впливу на Кремль у Білому домі досі не хочуть.

Таку ж версію подій виданню підтвердило джерело, близьке до українського уряду.

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