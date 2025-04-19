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На Харківщині судитимуть жителя, який приєднався до російської ПВК

Чоловік вступ до лав формування "Ветерани".

На Харківщині судитимуть жителя, який приєднався до російської ПВК
окупанти
Фото: EPA/UPG

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя селища Борова на Харківщині. Його підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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підозрюваний колаборант
підозрюваний колаборант

За даними слідства, під час тимчасової окупації населеного пункту чоловік добровільно вступив до підконтрольної РФ приватної військової компанії «Ветерани».

Обвинувачений у складі збройного формування разом із представниками збройних сил РФ патрулював вулиці у формі та зі зброєю. 

Наразі фігурант перебуває в розшуку. Судовий розгляд відбудеться заочно в Дзержинському районному суді міста Харкова.

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