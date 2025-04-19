На Харківщині судитимуть жителя, який приєднався до російської ПВК

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя селища Борова на Харківщині. Його підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, під час тимчасової окупації населеного пункту чоловік добровільно вступив до підконтрольної РФ приватної військової компанії «Ветерани».
Обвинувачений у складі збройного формування разом із представниками збройних сил РФ патрулював вулиці у формі та зі зброєю.
Наразі фігурант перебуває в розшуку. Судовий розгляд відбудеться заочно в Дзержинському районному суді міста Харкова.