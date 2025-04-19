На Харківщині судитимуть жителя, який приєднався до російської ПВК

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 51-річного жителя селища Борова на Харківщині. Його підозрюють у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

підозрюваний колаборант

За даними слідства, під час тимчасової окупації населеного пункту чоловік добровільно вступив до підконтрольної РФ приватної військової компанії «Ветерани».

Обвинувачений у складі збройного формування разом із представниками збройних сил РФ патрулював вулиці у формі та зі зброєю.

Наразі фігурант перебуває в розшуку. Судовий розгляд відбудеться заочно в Дзержинському районному суді міста Харкова.