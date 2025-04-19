На Сумщині через російські обстріли виникли пожежі

Інформація про постраждалих не надходила.

Уночі та вранці 19 квітня рятувальники ліквідовували пожежі, спричинені ворожими ударами по населених пунктах Сумьскої області.

Про це інформує ДСНС України.

Унаслідок російських обстрілів постраждали Путивльська, Буринська та Сумська громади Сумщини. Пожежі виникли у нежитлових приміщеннях, також горіли транспортні засоби.

Крім того, напередодні співробітники ДСНС працювали в Краснопільській громаді, де російські війська атакували житловий сектор.

Пожежі ліквідовали. Інформація про постраждалих не надходила.