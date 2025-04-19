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Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали семеро людей

Ворог атакував п'ять районів Харківщини.

Унаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали семеро людей
обстріли Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж доби російські війська атакували п'ять районів Харківської області. Через обстріли виникли пожежі у приватних домоволодіннях, також поранень зазнали семеро цивільних.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові через обстріли горіли домашні речі на площі 10 м.кв. Гостру реакцію на стрес отримали 63-річна та 69-річна жінки, отримавши.

Уранці 18 квітня у с. Садовод Куп'янського району внаслідок обстрілу горів будинок на площі 40 м.кв. Постраждали троє людей. У місті Куп'янськ внаслідок  обстрілу КАБ палали конструкції трьох господарчих споруд на загальній площі 300 м.кв. У с. Нечволодівка внаслідок обстрілу з БпЛА "Ланцет" пошкоджено будинок.

У с. Стецьківка внаслідок влучання КАБ горів житловий будинок на площі 80 кв.м та трава на площі 1 га. У с. Подоли внаслідок обстрілу з FPV-дрону постраждала 60-річна жінка, отримавши вибухову травму. А в с. Березівка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок, сарай.

У Чугуївському районі в с. Шестакове через обстріл БпЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок. У  с. Гороховатка внаслідок обстрілу (попередньо ракетний удар) горів автомобіль на площі 6 м.кв. Постраждала жінка, отримавши гостру реакцію на стрес.

У Богодухівському районі в с. Цапівка горів автомобіль на площі 50 м. кв.

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