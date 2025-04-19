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На Херсонщині через російські обстріли постраждали 9 цивільних

Російни били по житлових кварталах.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали 9 цивільних
На Херсонщині росіяни знищили авто з гуманітарним хлібом
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 36 населених пунктів Херсонської області. Ворог бив по житлових кварталах.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Зимівник, Комишани, Берегове, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Тягинка, Бургунка, Львове, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Високе, Новорайськ, Червоний Маяк, Костирка, Дудчани, Нововоронцовка, Козацьке та місто Херсон.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили ангар, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

  • У селі Кізомис Херсонської області внаслідок підриву на вибуховому пристрої постраждала жителька. 
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