Армія РФ атакувала 12 громад Сумщини

Станом на 21:00 18 квітня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Попівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 124 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 220 вибухів.

Зокрема, по Глухівській громаді росіяни били дронами та мінометами, пошкоджено приватний житловий будинок.

Краснопільську громаду атакували дронами, артилерією, мінометами, РМЗВ та КАБами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено магазин, навчальний заклад, нежитлові приміщення, житловий будинок.

Середино-Будську громаду армія РФ обстріляла з артилерії та дронами, пошкоджено приватний житловий будинок.

Миропільську громаду загарбники атакували мінометами, РСЗВ, КАБами та дронами, а Великописарівську - дронами та мінометами.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з РСЗВ, артилерії, КАБом та дронами.

Також дронами атакували Білопільську, Свеську, Есманьську та Новослобідську громади.

Шалигинську громаду російські військові обстріляли з мінометів, а Попівську - ракетою.