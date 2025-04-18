У Запоріжжі буде працювати поліцейський аеропатруль

Відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть поліцейські дрони.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

“Основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту”. - розповіли в поліції.

Наразі визначено, що аеропатруль працюватиме у 4 рекреаційних зонах:

Національний заповідник “Хортиця”

Центральний парк культури та відпочинку “Дубовий гай”

Парк Перемоги

Вознесенівський парк (каскад фонтанів “Веселка”)

За допомогою безпілотників правоохоронці зможуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і попереджати громадян про потенційні загрози.