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У Запоріжжі буде працювати поліцейський аеропатруль

Наразі аеропатруль працюватиме у 4 рекреаційних зонах.

У Запоріжжі буде працювати поліцейський аеропатруль
У Запоріжжі буде працювати поліцейський аеропатруль
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області

Відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть поліцейські дрони.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

“Основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту”. - розповіли в поліції.

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Наразі визначено, що аеропатруль працюватиме у 4 рекреаційних зонах:

  • Національний заповідник “Хортиця”
  • Центральний парк культури та відпочинку “Дубовий гай”
  • Парк Перемоги
  • Вознесенівський парк (каскад фонтанів “Веселка”)

За допомогою безпілотників правоохоронці зможуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і попереджати громадян про потенційні загрози.

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