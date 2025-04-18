Відсьогодні патрулювати вулиці Запоріжжя почнуть поліцейські дрони.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
“Основна мета аеропатруля – забезпечення правопорядку, своєчасне виявлення підозрілих осіб чи предметів та оперативне реагування на інциденти. Дрони, оснащені потужними камерами, стежитимуть за ситуацією у місті з висоти пташиного польоту”. - розповіли в поліції.
Наразі визначено, що аеропатруль працюватиме у 4 рекреаційних зонах:
- Національний заповідник “Хортиця”
- Центральний парк культури та відпочинку “Дубовий гай”
- Парк Перемоги
- Вознесенівський парк (каскад фонтанів “Веселка”)
За допомогою безпілотників правоохоронці зможуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку і попереджати громадян про потенційні загрози.