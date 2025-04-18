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​На Харківщині затримали чоловіка за спробу продажу вибухонебезпечних предметів

У нього вилучили гранати та патрони.

​На Харківщині затримали чоловіка за спробу продажу вибухонебезпечних предметів
На Харківщині затримали чоловіка за спробу продажу вибухонебезпечних предметів
Фото: Поліція Харківщини

Поліцейські викрили 51-річного мешканця села Слатине Харківської області, якого підозрюють у незаконному розповсюдженні вибухових речовин.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські розповіли, що задокументували факт збуту боєприпасів. У нього вилучили гранати та патрони. Попередньо він підшукував покупців серед мешканців свого населеного пункту.

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Чоловіка затримали, його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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