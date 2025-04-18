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Генштаб ЗСУ: найгарячіші напрямки фронту – Покровський, Торецький і Лиманський

У Курській області українські воїни відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває.

Генштаб ЗСУ: найгарячіші напрямки фронту – Покровський, Торецький і Лиманський
українські військові
Фото: Генштаб

Станом на 16.00 18 квітня загальна кількість бойових зіткнень на фронті сягнула 65.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Проходи, Прогрес, Студенок, Соснівка, Заруцьке, Попівка, Шалигине, Василівське Сумської області, також авіація противника завдала ударів по районах неселених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти один раз атакували позиції українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському росіяни здійснили одну атаку поблизу Загризового.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Надія, Ямполівка, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському ворог двічі намагався просуватися вперед у районі Часового Яру та західніше Андріївки. 

На Торецькому ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби. Чотири атаки тривають, дев’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Андріївка та в напрямках Олександрополя, Миролюбівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 22 атаки, ще два боєзіткнення тривають. 

На Новопавлівському українські захисники відбивали п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля та в напрямку Одрадного, триває одне боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали Зелене Поле, Мирне та Новопіль.

На Гуляйпільському ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському українські захисники відбили атаку противника в районі Щербаків. Під авіаударами опинилися Новоданилівка, Магдалинівка та Степногірськ. 

На Придніпровському країна-терорист завдала авіаудару по Миколаївці.

У Курській області українські воїни відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення триває. Авіація загарбників завдала 12 ударів, скинувши при цьому 20 КАБ. Крім того, ворог здійснив 134 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

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