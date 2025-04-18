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Понад 200 лідерів країн та активістів долучилися до Великодньої кампанії Bring Kids Back UA

Метою акції є нагадати, що повернення всіх українських дітей є умовою справедливого та тривалого миру.

Понад 200 лідерів країн та активістів долучилися до Великодньої кампанії Bring Kids Back UA
голова Європейської ради Антоніу Кошта
Фото: Bring Kids Back UA

З 16 квітня в країнах Європи стартувала символічна Великодня кампанія ініціативи президента України Bring Kids Back UA, яка об’єднує дипломатичні, юридичні, гуманітарні й адвокаційні зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський одягнув светр з символікою кампанії для того, щоб нагадати світові про депортованих та примусово переміщених дітей: «Перед Великоднем – святом сімейним – ми нагадуємо світу, що без повернення викрадених Росією українських дітей неможливо вважати, що війна дійсно завершилась. Нам потрібен справжній мир. І це буде. Усім потрібна справедливість. І це має бути. Дякую всім, хто з Україною!».

До кампанії долучилися понад 200 європейських лідерів, дипломатів, політиків, інфлюенсерів і активістів. Серед них — очільники урядів, міністри закордонних справ, єврокомісари, парламентарі, журналісти, спортсмени та митці, які опублікували звернення та фото у светрах кампанії. Це, зокрема:

  • Президент Естонії Алар Каріс та прем’єр-міністр Крістен Міхал
  • Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер
  • Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
  • Президент Європейської Ради Антоніу Кошта
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
  • Міністри закордонних справ Німеччини, Бельгії, Австрії, Естонії, Словенії, Швеції та Латвії
  • Єврокомісари з питань оборони, демократії та верховенства права тощо.

Українські високопосадовці також долучилися до кампанії, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступники міністрів та депутати.

Також публікаціями підтримали ініціативу амбасадори, правозахисники, представники громадського сектору й українські інфлюенсери: Еліна Світоліна, Андрій Шевченко, Інна Мірошниченко.

Як відомо, зусиллями ініціативи Bring Kids Back UA додому повернулося 1 274 дитини, але десятки тисяч досі залишаються під контролем РФ.

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