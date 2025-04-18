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​Зеленський: Росія почала Страсну п'ятницю знущаннями над нашими людьми та містами

"Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО – все це дійсно допомагає". 

​Зеленський: Росія почала Страсну п'ятницю знущаннями над нашими людьми та містами
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли.

"Саме так Росія почала цю Страсну п’ятницю – балістикою, крилатими ракетами, «шахедами» – знущаннями над нашими людьми та містами", - написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що Росія завдала ракетного удару по Харкову. Пошкоджені десятки цивільних будинків, підприємство, машини. Серед постраждалих - п’ятеро дітей, наймолодшій, Валерії, - 2 роки. Всі поранені отримали необхідну допомогу. На жаль, одна людина загинула.

У Сумах російський дрон влучив у хлібзавод і вбив людину.   

Були також російські удари по Дніпровщині, Київщині, Миколаївщині, Донеччині.

"Наші рятувальники, медики, інші екстрені й спеціальні служби – всі реагують, усі допомагають. Дякую кожному й кожній, хто рятує людей і відновлює умови для життя в містах і селах України.  Вдячність кожному з наших партнерів, хто допомагає захищати Україну. Кожен оборонний пакет має значення, всі системи ППО, достатня кількість ракет для ППО – все це дійсно допомагає", - додав Зеленський.

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