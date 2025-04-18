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СБУ затримала експосадовицю суду, яку підозрюють у допомозі окупантам наступати на Покровськ

Служба безпеки встановила, що жінка «зливала» російській спецслужбі геолокації укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони. Російське ГРУ дистанційно завербувало експосадовицю через її однокласника, який наразі воює на східному фронті у лавах РФ.

СБУ затримала експосадовицю суду, яку підозрюють у допомозі окупантам наступати на Покровськ
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки на Донеччині. Фігурантка раніше працювала секретарем міського суду у Мирнограді, а нещодавно почала співпрацю з ворогом та допомагала рашистам прориватися до Покровська і чекала на окупацію регіону, передає СБУ. 

За матеріалами справи, зрадниця «зливала» російській спецслужбі геолокації укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони.

Щоб зібрати інформацію, 34-річна агентка фіксувала координати українських військ під час поїздок до райцентру.Також у ході розвідвилазок жінка позначала на гугл-картах маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ та оборонні лінії поблизу передової.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і затримала її за місцем проживання. Одночасно Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. 

Як встановило розслідування, російське ГРУ дистанційно завербувало експосадовицю через її однокласника, який наразі воює на східному фронті у лавах РФ.

Для комунікації з воєнною розвідкою Росії агентка спочатку передавала розвіддані своєму знайомому, а далі він звітував куратору.

Під час затримання у фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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