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СБУ викрила канал переправлення ухилянтів за кордон, до якого причетний ексочільник Броварської РВА

Він та керівник благодійного фонду вносили дані військовозобов’язаних до системи "Шлях" як волонтерів, які нібито ввозять в Україну товари для потреб ЗСУ.

СБУ викрила канал переправлення ухилянтів за кордон, до якого причетний ексочільник Броварської РВА
Фото: СБУ

На Київщині викрили канал переправлення ухилянтів за кордон, до якого причетний колишній очільник Броварської районної військової адміністрації (2022-2024 рр.), а також очільник благодійного фонду.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

За матеріалами справи, зловмисники вносили дані військовозобов’язаних до інформаційної системи "Шлях", як волонтерів, які нібито ввозять в Україну військову амуніцію, дрони, продукти харчування тощо. Натомість особи, що перетнули держкордон, гуманітарну допомогу не ввозили, або декларували незначну її кількість для уникнення відповідальності за безпідставний виїзд. 

Вартість такої "послуги" становила до 2 тисяч американських доларів з одного клієнта.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігурантів та затримали їх за місцями проживання у Києві та Бучанському районі. 

За інформацією слідства, канал діяв протягом року, а його "послугами" встигло скористатися понад 100 осіб.

Фото: СБУ

Під час обшуків вдома підозрюваних та в офісах благодійного фонду правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами оборудки. На підставі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). 

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

СБУ не називає прізвищ, але відомо, що в 2022-24 роки Броварську РВА очолював Володимир Майбоженко. 

  • Раніше правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, в організації якої підозрюють  заступника голови Київської міської держадміністрації Володимира Прокопіва. Чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для ЗСУ та гуманітарних потреб столиці.  Для цього він давав доручення вносити персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи "Шлях", як волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією.
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