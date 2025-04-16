Прокурори оскаржили в суді «легкий» вирок ексголові Броварської РДА, який збив людей у ДТП

Прокурори через суд домоглися скасування вироку ексголові Броварської РДА Володимирові Майбоженку, який скоїв ДТП у квітні 2024 року.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, Київський апеляційний суд призначив новий розгляд справи Майбоженка у суді першої інстанції.

Раніше суд затвердив угоду про примирення із застосуванням ст. 69 КК України. Ексголові Броварської райдержадміністрації призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на три роки.

Що відомо про ДТП