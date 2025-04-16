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Прокурори оскаржили в суді «легкий» вирок ексголові Броварської РДА, який збив людей у ДТП

Суд першої інстанції має розглянути справу знову.

Прокурори оскаржили в суді «легкий» вирок ексголові Броварської РДА, який збив людей у ДТП
Володимир Майбоженко
Фото: Київська обласна прокуратура

Прокурори через суд домоглися скасування вироку ексголові Броварської РДА Володимирові Майбоженку, який скоїв ДТП у квітні 2024 року.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, Київський апеляційний суд призначив новий розгляд справи Майбоженка у суді першої інстанції.

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Раніше суд затвердив угоду про примирення із застосуванням ст. 69 КК України. Ексголові Броварської райдержадміністрації призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном на три роки.

Що відомо про ДТП

  • 26 квітня у Броварах Майбоженко, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя і скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у нього визначили вміст алкоголю 2.31 проміле. У ДТП постраждали четверо людей, серед них - дитина.  
  • 27 квітня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Майбоженку, чиновника відправили під варту на два місяці. Того ж дня Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА.
  • У січні цього року Броварський районний суд оштрафував колишнього очільника Броварської райдержадміністрації, а автомобіль Volvo, який протягом розгляду справи зберігали на штрафмайданчику, повернуть експосадовцю.
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