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Російські дрони атакували двох цивільних в Олександрівці і Херсоні

Постраждалих госпіталізували.

Російські дрони атакували двох цивільних в Олександрівці і Херсоні
Ліквідація наслідків обстрілу Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські війська продовжують терор Херсона та області. Ворожі дрони атакували цивільних у населеному пункті Олександрівка, а також у Херсоні.

Про це інформує Херсонська ОВА.

У Дніпровському районі Херсона російський дрон атакував 69-річного цивільного. Херсонець зазнав уламкових поранень рук та ніг, а також вибухової травми. Його госпіталізували.

Також опівдні російські війська обстріляли Олександрівку Станіславської громади. Під удар потрапив 50-річний чоловік, який перебував біля магазину. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення шиї.

Кількість постраждалих унаслідок ранкового російського обстрілу у Херсоні збільшилася до 9. Стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок комбінованого обстрілу ворогом Центрального району. 20-річна дівчина отримала контузію та мінно-вибухову травму. Вона сама звернулась до медиків, які надали їй необхідну допомогу. Далі потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

З батьками прийшов до лікарні 15-річний підліток. В нього вибухова травма та забій лівого передпліччя.

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