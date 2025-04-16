Упродовж березня 2025 року на території Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує окупантам воєнні логістичні потреби.

Про це інформує ГУР МО.

"У московскій, самарскій та твєрскій областях вогонь знищив шість одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки марій ел, ставропольскому та красноярскому краях ― 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування", ― кажуть у розвідці.

Також у Московскій області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.

"Боротьба із постачанням боєприпасів та військової техніки російській окупаційній армії залізницею триває!" — наголошують в ГУР.