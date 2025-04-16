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ГУР: у Росії почастішали випадки пожеж на залізничній логістиці

Знищені шість об'єктів залізничної логістики окупантів.

ГУР: у Росії почастішали випадки пожеж на залізничній логістиці
Фото: ГУР

Упродовж березня 2025 року на території Росії почастішали випадки пожеж на залізниці, яка забезпечує окупантам воєнні логістичні потреби.

Про це інформує ГУР МО.

"У московскій, самарскій та твєрскій областях вогонь знищив шість одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки марій ел, ставропольскому та красноярскому краях ― 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування", ― кажуть у розвідці.

Також у Московскій області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.

"Боротьба із постачанням боєприпасів та військової техніки російській окупаційній армії залізницею триває!" — наголошують в ГУР.

  • У ніч з 5 на 6 березня Головне управління розвідки України здійснило операцію під час якої було виведено з ладу тепловоз у російському Воронежі. 
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