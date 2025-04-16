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В середмісті Києва у гаражі виявили великий сховок зі зброєю

Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

В середмісті Києва у гаражі виявили великий сховок зі зброєю
Знайдений арсенал у Києві
Фото: Київська міська прокуратура

У одному із гаражів Деснянського району Києва виявили великий сховок зі зброєю, яку імовірно вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій. Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та ДБР

"Повідомлено про підозру двом киянам, які організували та облаштували у Києві місця зберігання зброї, яку вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій (ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури. 

У гаражі серед іншого зберігалось:

  • понад 35 тисяч патронів,
  • 6 гранатометів,
  • 6 БПЛА,
  • 130 гранат
  • 90 ВОГів,
  • автомати,
  • снайперські гвинтівки,
  • ударно-дистанційні запали,
  • прилади для спостереження,
  • пістолети, протипіхотні міни тощо.

Знайдена у Києві зброя
Фото: Київська міська прокуратура
Знайдена у Києві зброя
Знайдена у Києві зброя
Фото: Київська міська прокуратура
Знайдена у Києві зброя

Заданими ДБР, "власниками" цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення походження вилученої зброї та перевіряється можлива причетність інших осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

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