В середмісті Києва у гаражі виявили великий сховок зі зброєю

Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

У одному із гаражів Деснянського району Києва виявили великий сховок зі зброєю, яку імовірно вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій. Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та ДБР.

"Повідомлено про підозру двом киянам, які організували та облаштували у Києві місця зберігання зброї, яку вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій (ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.

У гаражі серед іншого зберігалось:

понад 35 тисяч патронів,

6 гранатометів,

6 БПЛА,

130 гранат

90 ВОГів,

автомати,

снайперські гвинтівки,

ударно-дистанційні запали,

прилади для спостереження,

пістолети, протипіхотні міни тощо.

Фото: Київська міська прокуратура Знайдена у Києві зброя

Фото: Київська міська прокуратура Знайдена у Києві зброя

Заданими ДБР, "власниками" цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення походження вилученої зброї та перевіряється можлива причетність інших осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.