В середмісті Києва у гаражі виявили великий сховок зі зброєю

У одному із гаражів Деснянського району Києва виявили великий сховок зі зброєю, яку імовірно вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій. Власниками арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та ДБР.
"Повідомлено про підозру двом киянам, які організували та облаштували у Києві місця зберігання зброї, яку вивозили із прифронтових територій та зон бойових дій (ч. 1 ст. 263 КК України)", – йдеться у повідомленні прокуратури.
У гаражі серед іншого зберігалось:
- понад 35 тисяч патронів,
- 6 гранатометів,
- 6 БПЛА,
- 130 гранат
- 90 ВОГів,
- автомати,
- снайперські гвинтівки,
- ударно-дистанційні запали,
- прилади для спостереження,
- пістолети, протипіхотні міни тощо.
Заданими ДБР, "власниками" цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько. Їх затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення походження вилученої зброї та перевіряється можлива причетність інших осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.