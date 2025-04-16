Правоохоронці одночасно затримали 9 агентів ФСБ, підозрюваних у підготовці терактів у центрі та на сході України

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу ФСБ, яка діяла у чотирьох регіонах України. Загалом затримали 9 ймовірних агентів, що готували теракти і диверсії на замовлення Росії. Серед фігурантів – п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Про це пишуть пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора.

Агенти займалися підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони.Також вони мали підірвати ключові мости та магістральні колії Укрзалізниці, які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Терористи діяли порізно, але з чітким розподілом "обовʼязків" під контролем двох співробітників ФСБ. Одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та закладала їх у схрони. Інші агенти діставали звідти вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Додатково вони облаштовували там приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Так окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження.

Співробітники СБУ затримали всіх учасників агентурної мережі фсб, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучено понад 30 кг вибухівки, яку окупанти хотіли використати у різних регіонах України.

Фото: СБУ Вилучені докази

За даними слідства, агентами виявились місцеві жителі, кожного з яких ФСБ завербувала через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

Офіс генпрокурора повідомив, що затримали зокрема жителя Дніпропетровської області та киянку. На виконання завдання ворога жінка в лютому 2025-го забрала зі схованки у Києві пластид з детонатором і перевезла. Чоловік повинен був дообладнати вибухівку та закласти її у визначеному замовниками місці.

Фото: СБУ Один із затриманих агентів

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Наразі чотирьом затриманим уже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Крім того, заочну підозру отримали двоє співробітників ФСБ, які координували діяльність агентурної мережі. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.