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Друг митрополита УПЦ (МП) Паканича отримав підозру за незаконне відчуження майна на 7 млн грн

Архімандрит «приватизував» церкву на Київщині.

Друг митрополита УПЦ (МП) Паканича отримав підозру за незаконне відчуження майна на 7 млн грн
архімандрит УПЦ Феогност Юраш (перший ліворуч)
Фото: Офіційна сторінка Березанського благочиння УПЦ

СБУ і Нацпол викрили архімандрита УПЦ МП на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області.

архімандрит УПЦ (МП) Феогност Юраш
архімандрит УПЦ (МП) Феогност Юраш

Про це повідомила Служби безпеки.

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Мова йде про будівлю храму та його господарські приміщення на майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн. 

За даними СБУ, уся ця нерухомість належить місцевій громаді. Згідно з витягом із Держреєстру речових прав, церкву настоятель спершу пожертвував своїй сестрі. Тоді вона передала її щойноствореному благодійному фонду "Криниця добра". Керівником фонду є архімандрит Феогност Юраш, писали "Факти ICTV".

«Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду. Під час обшуків у фігуранта та його близьких виявлено комп’ютери, телефони і «документи» із доказами оборудки», - зазначили у Службі безпеки.

Джерела LB.ua серед правоохоронців нині повідомляли, що обшуки проводили у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Перевіряли, зокрема, митрополита Антонія Паканича і архімандрита Феогноста Юраша – друга Паканича.

Наразі Юрашу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • У грудні 2022 року Володимир Зеленський підписав указ по запровадження санкцій проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб. Серед них – митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, в миру – Іван Паканич, керуючий справами Української православної церкви, член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.
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