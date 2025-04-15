Друг митрополита УПЦ (МП) Паканича отримав підозру за незаконне відчуження майна на 7 млн грн

СБУ і Нацпол викрили архімандрита УПЦ МП на незаконному відчуженні одного із храмів на території Київської області.

архімандрит УПЦ (МП) Феогност Юраш

Про це повідомила Служби безпеки.

Мова йде про будівлю храму та його господарські приміщення на майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Загальна вартість майна становить понад 7 млн грн.

За даними СБУ, уся ця нерухомість належить місцевій громаді. Згідно з витягом із Держреєстру речових прав, церкву настоятель спершу пожертвував своїй сестрі. Тоді вона передала її щойноствореному благодійному фонду "Криниця добра". Керівником фонду є архімандрит Феогност Юраш, писали "Факти ICTV".

«Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду. Під час обшуків у фігуранта та його близьких виявлено комп’ютери, телефони і «документи» із доказами оборудки», - зазначили у Службі безпеки.

Джерела LB.ua серед правоохоронців нині повідомляли, що обшуки проводили у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Перевіряли, зокрема, митрополита Антонія Паканича і архімандрита Феогноста Юраша – друга Паканича.

Наразі Юрашу повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.