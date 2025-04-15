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Умєров: кожен військовий зможе визначити, кому виплачуватимуть його зарплату в разі полону

"Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом", - пояснив міністр.

Умєров: кожен військовий зможе визначити, кому виплачуватимуть його зарплату в разі полону
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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За його словами, відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон. 

«Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця. Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми», - додав міністр.

Умєров уточнив, що також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.

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