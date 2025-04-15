Умєров: кожен військовий зможе визначити, кому виплачуватимуть його зарплату в разі полону

"Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом", - пояснив міністр.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вдосконалює механізми грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, відтепер кожен військовий зможе самостійно визначити, кому саме нараховуватиметься його грошове забезпечення у разі потрапляння в полон.

«Для цього достатньо скласти особисте розпорядження, яке засвідчується командиром або нотаріусом. Оригінал документа зберігатиметься в особовій справі військовослужбовця. Зміни стосуються виплат військовим, які перебувають у полоні, є заручниками, інтернованими в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми», - додав міністр.

Умєров уточнив, що також постановою передбачено вдосконалення доступу до інформації з державних реєстрів для ТЦК та СП, аби спростити ідентифікацію осіб, які мають право на такі виплати.