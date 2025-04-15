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На Львівщині керівник АТП "працевлаштовував" водіїв-міжнародників і переправляв їх за кордон

Вартість такої "послуги" становила 3 тисячі доларів. 

На Львівщині керівник АТП "працевлаштовував" водіїв-міжнародників і переправляв їх за кордон
Затриманий керівник АТП
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

У Львівській області викрили керівника автотранспортного підприємства, який "працевлаштовував" водіїв-міжнародників і переправляв їх за кордон.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру керівнику приватного автотранспортного підприємства, який є військовим військової частини з Львівщини, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Підозрюваний за гроші працевлаштовував військовозобов’язаних на посади водіїв і вносив їх дані до системи «Шлях». Таким чином вони могли на законних підставах виїжджати до країн ЄС під час війни через пункти пропуску на Закарпатті. Свої послуги він оцінив у 3 тис доларів США з однієї людини. 

Задокументовано отримання двох траншів по 1,5 тис доларів США. Переправника затримали і подали клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та  конфіскацією майна.

  • Нещодавно викрили інспекторку Львівської митниці, яка вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто.
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