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​Україна успішно пройшла опалювальний сезон, попри те, що Росія здійснила 9 масованих атак на енергетику, - Шмигаль

Із 2022 року ворог уразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики.

​Україна успішно пройшла опалювальний сезон, попри те, що Росія здійснила 9 масованих атак на енергетику, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Україна успішно завершила опалювальний сезон попри те, що за цей час Росія здійснила 9 масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми. 

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У домівках мільйонів українців, у школах та лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень", - зазначив він. 

Шмигаль уточнив, що з 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об’єктів енергетики. Але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24/7 відновлено більше половини пошкоджених минулого року потужностей. 

Прем'єр зазначив, що вдалося максимально мобілізували атомну енергетику - усі дев’ять енергоблоків АЕС працювали на повну. 

Європейські партнери України вкотре продемонстрували свою непохитну підтримку - Україна розширила межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт. 

У Фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів. 

Також активно розвивається система децентралізованої генерації. Минулої зими було запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році планується встановити ще 420 установок і котелень, насамперед - у прифронтових регіонах. 

"Бізнес та громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів. За 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що дозволить йому встановити майже 640 МВт потужності", - зазначив Шмигаль.

Він також нагадав, що цієї зими Україна припинила російський газовий транзит. Наша газотранспортна система працює стабільно, завдяки чому всі споживачі забезпечені необхідним ресурсом.

"Вже готуємося до наступної зими. Ремонтуємо обладнання, захищаємо енергообʼєкти, залучаємо необхідні ресурси, аби профінансувати цю роботу", - додав прем'єр-міністр.

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