Правоохоронці затримали ще двох інформаторок російських спецслужб, які діяли на Донеччині. Зловмисниці розвідували локації Сил оборони та коригували повітряні атаки рашистів.

Як повідомили у СБУ, найбільше ворога цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на найгарячішому напрямку фронту – Покровському. У Офісі генпрокурора розповіли, що влітку 2024 року жінки, одна з яких мешкала у Покровську, а інша евакуювалась до нього після захоплення Вугледара, почали добровільно співпрацювати з фсб РФ.

Фото: СБУ Затримана зрадниця

Фото: СБУ затримана агентка

Ворожими агентками виявилися мешканки Покровська віком 22 і 24 роки. Спочатку фсб завербувала молодшу з них – родичку місцевого священика УПЦ МП – через прокремлівський телеграм-канал та наказала шпигувати за українськими оборонцями.

Згодом їй наказали залучити до підривної діяльності й інших місцевих мешканців, тому вона завербувала свою знайому.Жінки обходити місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони. Зібрані відомості відправляли текстовими та графічними повідомленнями російським кураторам через месенджер.

Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту фсб "замовила" агенткам підпал військової автівки.

СБУ затримала інформаторок та вилучила телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності.Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру.

Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.