Зеленський прокоментував обговорення Віткоффом з Путіним території України: поза його компетенцією

Володимир Зеленський і Марк Рютте в Одесі 15 квітня 2025 року

Коментувати питання членства України в НАТО можуть тільки лідери цих країн-членів, вважає український президент Володимир Зеленський. Так він на пресконференції в Одесі з нагоди візиту генсека НАТО Марка Рютте прокоментував слова спецпредставника США Стіва Віткоффа про обговорення з Путіним заборони на членство України в Альянсі.

Стосовно того, що з Путіним обговорювали питання "5 територій": Криму і чотирьох частково окупованих областей, президент сказав, що "всі території належать унітарній державі Україна". І говорити про територію України може говорити тільки народ України.

"Для нас це червоні лінії – визнавати території тимчасово окуповані як російські. Тому відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетенцією", – сказав президент.

Марк Рютте відмовився коментував хід переговорів США із Росією на "проміжних етапах".