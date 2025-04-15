ЄС вважає, що деякі положення угоди між Україною і США про надра є несумісними із законодавством блоку

Речник Єврокомісії зазначив, що «ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України».

У попередньому проєкті угоди між Україною і США про надра були положення, які не сумісні із законодавством ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає «Європейська правда».

Ці положення також були неприйнятні для України. У блоці сподіваються, що українській владі вдасться домовитися про вигідний для України варіант.

«Виходячи з того, що ми бачили в минулому, ми вітаємо заяву президента Зеленського про те, що деякі положення (угоди про мінерали) були несумісні з законодавством ЄС, і що ці умови не будуть прийнятними для України», – сказав речник Єврокомісії.

Мерсьє додав, що «ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України».