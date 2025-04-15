ЄС вважає, що деякі положення угоди між Україною і США про надра є несумісними із законодавством блоку

У попередньому проєкті угоди між Україною і США про надра були положення, які не сумісні із законодавством ЄС.
Про це повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає «Європейська правда».
Ці положення також були неприйнятні для України. У блоці сподіваються, що українській владі вдасться домовитися про вигідний для України варіант.
«Виходячи з того, що ми бачили в минулому, ми вітаємо заяву президента Зеленського про те, що деякі положення (угоди про мінерали) були несумісні з законодавством ЄС, і що ці умови не будуть прийнятними для України», – сказав речник Єврокомісії.
Мерсьє додав, що «ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України».
- Днями українська делегація поїхала до Вашингтона на переговори щодо угоди. Reuters з посиланням на джерела повідомило про те, що новий раунд перемовин минув у "ворожій атмосфері".
- Напруження було пов'язане з тим, що запропонований Вашингтоном варіант документа містить перелік жорстких умов щодо взяття США під контроль української видобувної галузі, натомість в ньому нічого немає про гарантії безпеки, які Київ прагне отримати від адміністрації Трампа.
- Один з пунктів "максималістського" проєкту угоди передбачає, що Штати отримають у своє розпорядження газотранспортну систему, якою блакитне паливо російського "Газпрому" раніше постачалося транзитом через Україну до Європи.