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Іспанська поліція заарештувала росіян через продаж екзотичних кішок в Інтернеті

Йдеться про білих тигрів, хмарних леопардів та пум, які перебувають під охороною.

Іспанська поліція заарештувала росіян через продаж екзотичних кішок в Інтернеті
Фото: EPA/UPG

Іспанська поліція заарештувала російську пару через продаж екзотичних кішок в Інтернеті, включно з білими тиграми, хмарними леопардами та пумами, які перебувають під охороною, пишуть Euronews.

Влада провела обшук у будинку пари в Манакорі на Балеарському острові Майорка та вилучила 19 тварин, йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії. Пару заарештували за злочини проти дикої природи, контрабанду, організовану злочинність і підробку документів.

За даними влади, також було виявлено понад 40 невідповідних паспортів тварин з таких країн, як Росія, Білорусь і Китай.

Затримали 48-річного росіянина і 46-річну росіянку. Третій підозрюваний ‒ 48-річний громадянин Ізраїлю ‒ також перебуває під слідством іспанської влади.

Операція почалася в березні 2024 року, коли Цивільній гвардії стало відомо про пару, яка вирощувала сервалів, каракалів і гібридів із домашніми котами, щоб продавати їх у соціальних мережах.

Підозрювані, як стверджується, рекламували білих тигрів, леопардів, за які вони брали 60 000 євро, євразійських рисей, гієн, чорних леопардів і пум.

Цивільна гвардія заявила, що підприємство подружжя було лише “верхівкою айсберга” міжнародної злочинної організації, в яку втягнуті тваринники, транспортники та ветеринари.

“Більшість тварин, які пропонуються для продажу, прибули з таких країн, як Росія, Білорусь та Україна, щоб бути контрабандою ввезені до Європейського Союзу”, – повідомили правоохоронці.

Тварин незаконно ввезли в ЄС через кордон Польщі з Білоруссю, а потім перевезли за фальшивими документами, повідомляє влада. Їх передадуть до центру порятунку та реабілітації екзотичних ссавців в Аліканте на сході Іспанії.

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