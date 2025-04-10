Верховний суд Іспанії не амністуватиме лідера каталонських сепаратистів Пучдемона

Верховний суд Іспанії не буде амністувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє видання El Diario.

“Верховний суд не помилує звинувачення у розкраданні, висунутого Карлесу Пучдемону. Кримінальна палата підтримала думку судді Пабло Льярени та відхилила аргументи прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що саме через це Карлес Пучдемон зараз перебуває у розшуку в Іспанії.

При цьому прокуратура Іспанії, як і сам Пучдемон, просила скасувати ордер на арешт лідера каталонських сепаратистів. Перед тим іспанський парламент ухвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів.