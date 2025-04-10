Верховний суд Іспанії не амністуватиме лідера каталонських сепаратистів Пучдемона

Верховний суд Іспанії не буде амністувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.
Про це повідомляє видання El Diario.
“Верховний суд не помилує звинувачення у розкраданні, висунутого Карлесу Пучдемону. Кримінальна палата підтримала думку судді Пабло Льярени та відхилила аргументи прокуратури”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що саме через це Карлес Пучдемон зараз перебуває у розшуку в Іспанії.
При цьому прокуратура Іспанії, як і сам Пучдемон, просила скасувати ордер на арешт лідера каталонських сепаратистів. Перед тим іспанський парламент ухвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів.
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Лідери сепаратистів обидва живуть у вигнанні. Рішення суду може відкрити двері для їхньої можливої екстрадиції до Іспанії.
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У липні Верховний суд Іспанії підтримав ордери на арешт Пучдемона, Коміна та інших осіб, звинувачених у розтраті через невдалу спробу відділення регіону, постановивши, що нещодавній закон про амністію на них не поширюється.
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На початку серпня минулого року Пучдемон повернувся до Барселони, поліція провела операцію з його пошуку, але вона була безрезультатною.
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Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію лідерів каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона та Тоні Коміна, які обидва прагнули визнання членами Європейського парламенту після відмови в червні 2019 року.