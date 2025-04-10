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Верховний суд Іспанії не амністуватиме лідера каталонських сепаратистів Пучдемона

Карлеса Пучдемона раніше звинуватили у розкраданні.

Верховний суд Іспанії не амністуватиме лідера каталонських сепаратистів Пучдемона
Карлес Пучдемон
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Іспанії не буде амністувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона.

Про це повідомляє видання El Diario.

“Верховний суд не помилує звинувачення у розкраданні, висунутого Карлесу Пучдемону. Кримінальна палата підтримала думку судді Пабло Льярени та відхилила аргументи прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що саме через це Карлес Пучдемон зараз перебуває у розшуку в Іспанії

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При цьому прокуратура Іспанії, як і сам Пучдемон, просила скасувати ордер на арешт лідера каталонських сепаратистів. Перед тим іспанський парламент ухвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів.

  • Лідери сепаратистів обидва живуть у вигнанні. Рішення суду може відкрити двері для їхньої можливої екстрадиції до Іспанії.

  • У липні Верховний суд Іспанії підтримав ордери на арешт Пучдемона, Коміна та інших осіб, звинувачених у розтраті через невдалу спробу відділення регіону, постановивши, що нещодавній закон про амністію на них не поширюється.

  • На початку серпня минулого року Пучдемон повернувся до Барселони, поліція провела операцію з його пошуку, але вона була безрезультатною.

  • Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію лідерів каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона та Тоні Коміна, які обидва прагнули визнання членами Європейського парламенту після відмови в червні 2019 року.

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