Іспанія з квітня припиняє видачу "золотих віз"

Із 3 квітня 2025 року Іспанія припиняє видачу так званих "золотих віз" - дозволів на проживання в країні, що надаються за інвестиції в економіку країни.
Про це заявила міністерка з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії Ісабель Родрігес, повідомляє пресслужба відомства.
"Золоті візи" надавалися за інвестиції в нерухомість на суму понад 500 000 євро. Вони давали можливість отримання посвідки на проживання за інвестиції в державні цінні папери (від 2 мільйонів євро) або в акції іспанських компаній (від 1 мільйона євро).
Родрігес пояснила, що скасування цієї програми стане в нагоді іспанцям, які не можуть дозволити собі купити житло через високі ціни та дефіцит пропозицій. Вона наголосила, що цей крок є частиною зобов'язання уряду Іспанії підтримувати право громадян на доступне житло.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез заявив про намір країни відмовитися від видачі так званих "золотих віз" для інвесторів у нерухомість. Найчастіше цією схемою користувалися китайці та росіяни.
- Рішення уряду Іспанії співпадає з рекомендацією Єврокомісії, яка в 2022 році закликала країни-члени ЄС скасувати будь-які програми, що надають громадянство або право на проживання в обмін на інвестиції. Схожі рішення вже були прийняті Португалією та Ірландією.
- У 2023 році Італія на виконання рекомендацій Єврокомісії заявила, що не видаватиме "золоті візи" громадянам РФ та Білорусі.
- Крім того, громадяни Росії та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої країни, більше не можуть отримати чеську візу та дозвіл на довготривале проживання.