Іспанія з квітня припиняє видачу "золотих віз"

Скасування цієї програми допоможе іспанцям, які не можуть дозволити собі купити житло через високі ціни та дефіцит пропозиції.

Із 3 квітня 2025 року Іспанія припиняє видачу так званих "золотих віз" - дозволів на проживання в країні, що надаються за інвестиції в економіку країни.

Про це заявила міністерка з питань житлового будівництва та міського розвитку Іспанії Ісабель Родрігес, повідомляє пресслужба відомства.

"Золоті візи" надавалися за інвестиції в нерухомість на суму понад 500 000 євро. Вони давали можливість отримання посвідки на проживання за інвестиції в державні цінні папери (від 2 мільйонів євро) або в акції іспанських компаній (від 1 мільйона євро).

Родрігес пояснила, що скасування цієї програми стане в нагоді іспанцям, які не можуть дозволити собі купити житло через високі ціни та дефіцит пропозицій. Вона наголосила, що цей крок є частиною зобов'язання уряду Іспанії підтримувати право громадян на доступне житло.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез заявив про намір країни відмовитися від видачі так званих "золотих віз" для інвесторів у нерухомість. Найчастіше цією схемою користувалися китайці та росіяни.