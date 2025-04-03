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Reuters: нафта подешевшала на 3%, оскільки мита Трампа, як очікується, зменшать попит

Аналітики остерігаються, що початок глобальної торговельної війні загрожує підвищити інфляцію та призупинити економічне зростання США та світу.

Reuters: нафта подешевшала на 3%, оскільки мита Трампа, як очікується, зменшать попит
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту впали більш ніж на 3% у четвер після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові тарифи, які, як побоюються інвестори, розпалять глобальну торговельну війну, що призведе до стримування економічного зростання та обмеження попиту на паливо, пише Reuters. 

Станом на ранок ф'ючерси на Brent впали на 2,66 долара, або на 3,55%, до 72,29 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США впали на 2,69 долара, або 3,75%, до 69,02 долара.

У середу Трамп оприлюднив мінімальний тариф у розмірі 10% на більшість товарів, що імпортуються до Сполучених Штатів, найбільшого споживача нафти у світі, з набагато вищими митами на продукцію з десятків країн, поклавши початок глобальній торговельній війні, яка загрожує підвищити інфляцію та призупинити економічне зростання США та світу.

«Оголошення про встановлення мита в США явно застало ринки зненацька. Спекуляції перед оголошенням передбачали фіксований тариф у 15-20%, але остаточне рішення було більш агресивним», – сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, в електронному листі.

«Що стосується цін на нафту, прогноз глобального зростання, ймовірно, буде переглянуто в бік зниження через ці вищі, ніж очікувалося, тарифи», – додав він.

Імпорт нафти, газу та продуктів нафтопереробки звільняється від нових мит, повідомив Білий дім у середу.

Аналітики UBS у середу знизили свої прогнози нафти на 3 долари за барель у 2025-2026 роках до 72 доларів за барель, посилаючись на слабкіші фундаментальні показники.

Зараз трейдери та аналітики очікують більшої волатильності цін у найближчій перспективі, оскільки тарифи можуть змінитися, оскільки країни намагатимуться домовитися про нижчі ставки або запровадити штрафні збори.

«Контрзаходи неминучі, і, судячи з початкової реакції ринку, рецесія та стагфляція стали жахливими ймовірностями», – сказав аналітик PVM Тамаш Варга.

«Оскільки тарифи зрештою оплачують внутрішні споживачі та підприємства, їх вартість неминуче зросте, перешкоджаючи зростанню економічного добробуту».

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