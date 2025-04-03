“Буде ескалація”: міністр фінансів США застеріг країни світу від відповіді на впровадження американських мит

Адміністрація Трампа впровадила мита для понад 180 країн і територій. Міністр фінансів США Скотт Бессент каже, що, якщо країни будуть вживати заходів у відповідь, буде ескалація.

У середу міністр фінансів Скотт Бессент запропонував країнам, які хочуть відповісти на широкі мита Сполучених Штатів, коротку відповідь: «не відповідайте», передає Fox News.

Президент Трамп 2 квітня – день, який він назвав «Днем визволення» – оголосив про базове мито в розмірі 10% для всіх країн і окремі мита для деяких із найближчих союзників країни, які, за його словами, користуються перевагами США.

Серед деяких помітних тарифів – 34% для Китаю, 20% для Європейського Союзу, 24% для Японії та 32% для Тайваню. Мита для Китаю зросли до 54% через існуючий 20% тариф.

«Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживати заходів у відповідь. Розслабтеся, візьміть це до уваги, давайте подивимося, як воно піде. Тому що, якщо ви вживете заходів у відповідь, буде ескалація», – сказав Бессент у середу в інтерв’ю Special Report незабаром після оголошення тарифів. «Якщо ви не будете мститись, це буде найвища оцінка».

Зокрема, у списку країн, на які діють мита, не було Мексики, Канади, Росії та Білорусі.

Бессент сказав, що Сполучені Штати не торгують з Росією чи Білоруссю, оскільки вони перебувають під санкціями.