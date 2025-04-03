У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
ГоловнаСвіт

“Буде ескалація”: міністр фінансів США застеріг країни світу від відповіді на впровадження американських мит

Адміністрація Трампа впровадила мита для понад 180 країн і територій. Міністр фінансів США Скотт Бессент каже, що, якщо країни будуть вживати заходів у відповідь, буде ескалація.

“Буде ескалація”: міністр фінансів США застеріг країни світу від відповіді на впровадження американських мит
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

У середу міністр фінансів Скотт Бессент запропонував країнам, які хочуть відповісти на широкі мита Сполучених Штатів, коротку відповідь: «не відповідайте», передає Fox News.

Президент Трамп 2 квітня – день, який він назвав «Днем визволення» – оголосив про базове мито в розмірі 10% для всіх країн і окремі мита для деяких із найближчих союзників країни, які, за його словами, користуються перевагами США.

Серед деяких помітних тарифів – 34% для Китаю, 20% для Європейського Союзу, 24% для Японії та 32% для Тайваню. Мита для Китаю зросли до 54% через існуючий 20% тариф. 

«Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживати заходів у відповідь. Розслабтеся, візьміть це до уваги, давайте подивимося, як воно піде. Тому що, якщо ви вживете заходів у відповідь, буде ескалація», – сказав Бессент у середу в інтерв’ю Special Report незабаром після оголошення тарифів. «Якщо ви не будете мститись, це буде найвища оцінка».

Зокрема, у списку країн, на які діють мита, не було Мексики, Канади, Росії та Білорусі.

Бессент сказав, що Сполучені Штати не торгують з Росією чи Білоруссю, оскільки вони перебувають під санкціями.

  • Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів" у щонайменше 10%. Універсальний тариф у 10% набуде чинності 5 квітня. Натомість підвищені мита для тих країн, з якими у США "найбільший торговельний дефіцит", будуть застосовуватися вже з 9 квітня.
  • Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 54% (34% новий тариф + 20% старого тарифу), а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
  • Республіканець також офіційно підтвердив запровадження мита у 25% на імпорт автомобілів.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies