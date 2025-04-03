“Буде ескалація”: міністр фінансів США застеріг країни світу від відповіді на впровадження американських мит

У середу міністр фінансів Скотт Бессент запропонував країнам, які хочуть відповісти на широкі мита Сполучених Штатів, коротку відповідь: «не відповідайте», передає Fox News.
Президент Трамп 2 квітня – день, який він назвав «Днем визволення» – оголосив про базове мито в розмірі 10% для всіх країн і окремі мита для деяких із найближчих союзників країни, які, за його словами, користуються перевагами США.
Серед деяких помітних тарифів – 34% для Китаю, 20% для Європейського Союзу, 24% для Японії та 32% для Тайваню. Мита для Китаю зросли до 54% через існуючий 20% тариф.
«Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживати заходів у відповідь. Розслабтеся, візьміть це до уваги, давайте подивимося, як воно піде. Тому що, якщо ви вживете заходів у відповідь, буде ескалація», – сказав Бессент у середу в інтерв’ю Special Report незабаром після оголошення тарифів. «Якщо ви не будете мститись, це буде найвища оцінка».
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Зокрема, у списку країн, на які діють мита, не було Мексики, Канади, Росії та Білорусі.
Бессент сказав, що Сполучені Штати не торгують з Росією чи Білоруссю, оскільки вони перебувають під санкціями.
- Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів" у щонайменше 10%. Універсальний тариф у 10% набуде чинності 5 квітня. Натомість підвищені мита для тих країн, з якими у США "найбільший торговельний дефіцит", будуть застосовуватися вже з 9 квітня.
- Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 54% (34% новий тариф + 20% старого тарифу), а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- Республіканець також офіційно підтвердив запровадження мита у 25% на імпорт автомобілів.