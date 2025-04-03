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The Guardian: росіянин Дмітрієв учора мав переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні

Для цього з нього тимчасово зняли санкції. 

The Guardian: росіянин Дмітрієв учора мав переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Головний виконавчий директор російського Фонду прямих інвестицій Кірілл Дмітрієв учора перебував з візитом у Вашингтоні і зустрічався там із американськими посадовцями, пише The Guardian. Дмітрієв при цьому перебував під санкціями, але заради того, щоб він приїхав, американці їх тимчасово зняли. 

Він є найвищим російським посадовець, який відвідував Штати з діловим візитом після початку повномасштабної війни. Що саме було предметом розмови між ним і американцями – неясно. 

За даними Reuters, з Дмітрієвим у Вашингтоні зустрічався спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Саме цей американський посадовець нещодавно літав до Москви і брав участь у різних переговорах із Росією на тему припинення вогню в Україні. Дмітрієв теж був у складі російської делегації, яка зустрічалася з американцями в лютому в Саудівській Аравії, писало РБК-Україна. 

За даними журналістів, Дмітрієв мав тісні зв'язки з командою Дональда Трампа ще від виборів 2016 року. 

Тим часом американський міністр фінансів Скотт Бессент повідомив Bloomberg Television, що українська делегація може відвідати США уже наступного тижня. Йтиметься про угоду про мінерали, яку Вашингтон прагне укласти з Україною. 

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