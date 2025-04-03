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Судді, які визнали Ле Пен винною у фінансовому злочині, отримали погрози

Емманюель Макрон закликав захистити незалежність системи правосуддя.

Судді, які визнали Ле Пен винною у фінансовому злочині, отримали погрози
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Колегія суддів, яка у понеділок визнала лідерку французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен винною у фінансових махінаціях, почала отримувати погрози.

Як пише The Guardian, прокуратура Парижа відкрила справу щодо спроб залякування служителів Феміди. Головній судді у провадженні Ле Пен Бенедікт Пертуа було надано додатковий захист, її будинок патрулює поліція.

Президент Франції Емманюель Макрон на тлі інформації про тиск на суддів заявив, що система судочинства в країні "є незалежною та має бути захищеною". Господар Єлисейського палацу нагадав, що будь-хто має право оскаржувати вироки в апеляційному порядку.

Джорджан Барделла, який є новим очільником французьких ультраправих, назвав "нейприйнятними" будь-які погрози чи насильство проти суддів, анонсувавши "мирну акцію непокори" на вихідних. 

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