США запровадили санкції проти закупівельної мережі хуситів, яка брала зброю в РФ

Міністерство фінансів США ввело обмежувальні заходи проти закупівельної мережі хуситів, яка придбала в Рф товарів на десятки мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

Мережа співпрацювала з іранським фінансистом Саїдом аль-Джамалєм, що підтримує Корпус вартових ісламської революції.

Хусити закуповували зброю, вкрадене українське зерно для подальшого відправлення до Ємену. Крім того, американська сторона виявила вісім цифрових гаманців активів, що використовуються хуситами для переказу коштів, пов'язаних з їх діяльністю.

Під санкції потрапили двоє афганців, які проживають у Росії та допомагали підсанкційному фінансовому посереднику Ірану купувати зброю. Вони також забезпечили відправку вкраденого українського зерна з Криму до Ємену на судні AM THESEUS, яке тепер заблоковане; компанія AM Asia M6 Ltd (Гонконг), власник судна AM THESEUS, а також двоє громадян РФ (В. Віданов та Ю. Беляков), які працювали капітанами на цьому судні; три російські компанії (LLC Sky Frame, LLC Edison, LLC Kolibri Group); громадянин Ірану, який проживає в Туреччині та причетний до відмивання коштів в інтересах Джамаля і афганців.