Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
ГоловнаСвіт

Нижня палата парламенту Індії прийняла спірний законопроєкт про землю, подаровану мусульманами

Йдеться про категорію вакуфів, в яку потрапляють земля та майно, які мусульмани пожертвували для релігійних, освітніх або благодійних цілей. 

Нижня палата парламенту Індії прийняла спірний законопроєкт про землю, подаровану мусульманами
Фото: Hindustan Times/Sipa USA/picture alliance

Нижня палата парламенту Індії прийняла спірний законопроєкт про внесення змін до законів, які регулюють землю, подаровану мусульманами. Про це пише DW.

Йдеться про категорію вакуфів, в яку потрапляють земля та майно, які мусульмани пожертвували для релігійних, освітніх або благодійних цілей. Після визначення вакуфом їх не можуть подарувати чи передати.

Внесений урядом прем’єр-міністра Нарендри Моді законопроєкт про вакф 2025 року дозволяє немусульманам входити до рад, які керують цією власністю, і дозволяє уряду визначати право власності на землю в разі будь-якого спору.

У нижній палаті 288 депутатів проголосували за законопроєкт після 12-годинних дебатів, а 232 були проти.

Законопроєкт обговорюється у верхній палаті парламенту в четвер, і після схвалення його буде надіслано президенту Друпаді Мурму для її затвердження, щоб стати законом.

Уряд стверджує, що зміни боротимуться з корупцією та неефективним управлінням, водночас сприяючи інклюзивності.Міністерка у справах меншин Кірен Ріджіджу, яка представила законопроект, назвала його “законним та конституційним” та попросивши розглядати його як “промусульманську реформу”.

Підписуйтесь на наш Google News

Міністр внутрішніх справ Союзу Аміт Шах пояснив, що немусульмани контролюватимуть адміністрацію, а не релігійні справи.

Тим часом опозиція на чолі з Індійським національним конгресом назвала законопроєкт неконституційним та дискримінаційним, попередивши, що він може бути використаний для позбавлення мусульман їхніх активів.

Лідер Конгресу та лідер опозиції Рахул Ганді у пості на X назвав законопроект “зброєю, спрямованою на маргіналізацію мусульман та узурпацію їхніх особистих законів та прав власності”.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies