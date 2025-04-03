Нижня палата парламенту Індії прийняла спірний законопроєкт про землю, подаровану мусульманами

Йдеться про категорію вакуфів, в яку потрапляють земля та майно, які мусульмани пожертвували для релігійних, освітніх або благодійних цілей.

Нижня палата парламенту Індії прийняла спірний законопроєкт про внесення змін до законів, які регулюють землю, подаровану мусульманами. Про це пише DW.

Йдеться про категорію вакуфів, в яку потрапляють земля та майно, які мусульмани пожертвували для релігійних, освітніх або благодійних цілей. Після визначення вакуфом їх не можуть подарувати чи передати.

Внесений урядом прем’єр-міністра Нарендри Моді законопроєкт про вакф 2025 року дозволяє немусульманам входити до рад, які керують цією власністю, і дозволяє уряду визначати право власності на землю в разі будь-якого спору.

У нижній палаті 288 депутатів проголосували за законопроєкт після 12-годинних дебатів, а 232 були проти.

Законопроєкт обговорюється у верхній палаті парламенту в четвер, і після схвалення його буде надіслано президенту Друпаді Мурму для її затвердження, щоб стати законом.

Уряд стверджує, що зміни боротимуться з корупцією та неефективним управлінням, водночас сприяючи інклюзивності.Міністерка у справах меншин Кірен Ріджіджу, яка представила законопроект, назвала його “законним та конституційним” та попросивши розглядати його як “промусульманську реформу”.

Міністр внутрішніх справ Союзу Аміт Шах пояснив, що немусульмани контролюватимуть адміністрацію, а не релігійні справи.

Тим часом опозиція на чолі з Індійським національним конгресом назвала законопроєкт неконституційним та дискримінаційним, попередивши, що він може бути використаний для позбавлення мусульман їхніх активів.

Лідер Конгресу та лідер опозиції Рахул Ганді у пості на X назвав законопроект “зброєю, спрямованою на маргіналізацію мусульман та узурпацію їхніх особистих законів та прав власності”.