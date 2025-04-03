Правоохоронці України та Німеччини затримали кримінального авторитета, якого "коронували" у Москві

Тепер йому може загрожувати щонайменше 5 років в’язниці.

Українські та німецькі поліцейські провели спільну спецоперацію та затримали "злодія в законі".

Як повідомили у Нацполіції, йдеться про одного з найбільш впливових представників російськомовної організованої злочинності за кордоном на прізвисько "Магало".

Лідера злочинного світу підозрюють в організації злочинної діяльності угруповань, які займаються квартирними крадіжками на території Німеччини, а також у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Затримання в Німеччині відбулося завдяки співпраці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та правоохоронців Німеччини.

Співробітники ДСР володіють актуальною оперативною інформацією про переміщення за кордоном представників вищої ланки кримінального світу. Це – так звані "злодії у законі", які беруть під контроль діяльність локальних злочинних угруповань у країнах ЄС.

У межах міжнародного проєкту щодо боротьби з транснаціональною злочинністю, зокрема російськомовними злочинними угрупованнями, які активізувалися після початку війни в Україні, українська сторона передала німецьким колегам інформацію про 51-річного "Магала".

Він взяв під контроль злочинні групи, учасники яких причетні до серії квартирних крадіжок в Німеччині. Також з’ясували, що кримінальник за останні три місяці змінив кілька десятків адрес проживання, аби правоохоронці не змогли вийти на його слід.

25 березня у штаб-квартирі поліції Штутгарта відбулася оперативна українських та німецьких правоохоронців, а вже наступного дня, 26 березня, на території федеральних земель Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія та Баварія, поліцейські провели масштабну спецоперацію. У ній були задіяні понад 1000 співробітників німецької поліції, а також оперативники ДСР Нацполіції.

За її результатами вилучили готівку, зброю, мобільні телефони й інші речові докази. У місті Ессен правоохоронці затримали "Магала". 27 березня йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою строком на 3 місяці. Тепер йому може загрожувати щонайменше 5 років в’язниці.

Заданими Нацполіції, "злодій в законі" на прізвисько "Магало" був "коронований" у 2000 році в Москві і належить до Сухумського "воровського клану". До нього, які і до інших 557 "злодіїв в законі", які знаходяться у різних куточках світу, були застосовані санкції РНБО.