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Ціни на золото продовжують рости після тарифів Трампа

Спотове золото подорожчало на 0,6% до 3129,46 доларів за унцію. 

Ціни на золото продовжують рости після тарифів Трампа
Фото: uprom.info

Ціни на золото продовжили зростання, коливаючись біля історичних максимумів, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про взаємні тарифи, які призведуть до ескалації торгової війни, пише Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,6% до 3129,46 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США підвищилися на 0,6% до 3166,20 доларів.

“Взаємні тарифи набагато агресивніші, ніж очікувалося, що повинно призвести до розпродажів на ринку активів і зниження долара”, ‒ сказав Тай Вонг, незалежний трейдер металів.

“Перспективи золота тут чудові, нова короткострокова ціль ‒ 3200 доларів. Є багато запитань без відповіді, і відчуття, що багато речей можуть бути предметом переговорів, призведе до дуже нестабільності ринків у короткостроковій перспективі”, ‒ додав він.

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Трамп заявив, що запровадить 10% базовий тариф на весь імпорт до Сполучених Штатів і вищі мита для деяких з найбільших торговельних партнерів країни, розпаливши таким чином торгову війну, яку він розпочав після свого повернення до Білого дому.

Йдеться про 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу, як відповідь на мита, накладені на американські товари.

  • Республіканець також офіційно підтвердив запровадження мита у 25% на імпорт автомобілів.
  • Тарифна політика стала однією з основних для Дональда Трампа після повернення до Білого дому. Спершу він погрожував митами лише Канаді, Китаю і Мексиці, яких вважав винними в тому, що до США потрапляє дуже небезпечний наркотик фентаніл. Однак потім тарифні апетити американського президента зросли. 
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