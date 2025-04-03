Ціни на золото продовжують рости після тарифів Трампа

Спотове золото подорожчало на 0,6% до 3129,46 доларів за унцію.

Ціни на золото продовжили зростання, коливаючись біля історичних максимумів, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про взаємні тарифи, які призведуть до ескалації торгової війни, пише Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,6% до 3129,46 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США підвищилися на 0,6% до 3166,20 доларів.

“Взаємні тарифи набагато агресивніші, ніж очікувалося, що повинно призвести до розпродажів на ринку активів і зниження долара”, ‒ сказав Тай Вонг, незалежний трейдер металів.

“Перспективи золота тут чудові, нова короткострокова ціль ‒ 3200 доларів. Є багато запитань без відповіді, і відчуття, що багато речей можуть бути предметом переговорів, призведе до дуже нестабільності ринків у короткостроковій перспективі”, ‒ додав він.

Трамп заявив, що запровадить 10% базовий тариф на весь імпорт до Сполучених Штатів і вищі мита для деяких з найбільших торговельних партнерів країни, розпаливши таким чином торгову війну, яку він розпочав після свого повернення до Білого дому.

Йдеться про 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу, як відповідь на мита, накладені на американські товари.