Трамп запроваджує мита на імпорт автомобілів в розмірі 25%

Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує мита на імпорт легкових автомобілів та вантажівок в розмірі 25%. Вони набудуть чинності 3 квітня.

Про це йдеться у документі Федерального реєстру Міністерства торгівлі США, передає Суспільне.

Крім того, будуть запроваджені 25% мита на автозапчастини, які мають набрати чинності 3 травня.

Білий дім наказав Мінторгівлі протягом 90 днів розпочати процес додавання додаткових автозапчастин до списку, зокрема на прохання американських виробників.

Зараз перелік запчастин включає десятки тарифних кодів. Серед них - двигуни, трансмісії, силові агрегати та електричні компоненти, а також інші частини, такі як гальмівні шланги.

Водночас для транспортних засобів, які відповідають правилам походження угоди між США, Мексикою та Канадою, імпортери можуть сплачувати 25% мита лише за "неамериканську" частину автівок.

“Робочі місця та фабрики повернуться в нашу країну, і ви бачите, що це вже відбувається. Ми посилимо нашу національну промислову базу. Ми відкриємо зовнішні ринки та зруйнуємо зовнішні торговельні бар’єри. І, зрештою, збільшення виробництва вдома означатиме сильнішу конкуренцію та нижчі ціни для споживачів. Це справді буде золотий вік Америки”, - передає Reuters слова Трампа.