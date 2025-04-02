​У Чехії викрили білоруску, яка була російською шпигункою

В 2003 році Судлянкова отримала притулок у Чехії, тепер їй доведеться покинути країну протягом 30 днів.

Уряд Чехії додав білоруську журналістку Наталію Судлянкову та співробітника російської спецслужби ГРУ Олексія Шаврова до національного списку санкцій.

Про це повідомляє ČTK.

Як повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, Судлянкова є ключовим співробітником російської військової розвідки ГРУ. Вона таємно та свідомо працювала на кілька російських організацій у Чехії протягом багатьох років.

Ще в 2003 році Судлянкова отримала притулок у Чехії, і тепер їй доведеться покинути країну протягом 30 днів.

Згідно з висновками Служби безпеки інформації, вона проводила операції для ГРУ в Чехії, а Шавров керував нею з Москви.

“Вони становлять ризик, навіть загрозу, безпеці нашої країни, і нам доцільно діяти таким чином”, — сказав прем'єр Чехії Петр Фіала.

Крім ГРУ, Судлянкова працювала в російському держфонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, або організації “Безсмертний полк Росії”. Її діяльність фінансувалася безпосередньо з Росії, і за останні роки їй заплатили десятки тисяч євро в криптовалютах".

Крім того, за дорученням командира ГРУ вона організувала публікацію кількох статей у чеських ЗМІ та здійснювала діяльність на користь підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.