Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
ГоловнаСвіт

​У Чехії викрили білоруску, яка була російською шпигункою

В 2003 році Судлянкова отримала притулок у Чехії, тепер їй доведеться покинути країну протягом 30 днів. 

​У Чехії викрили білоруску, яка була російською шпигункою
Прага, Чехія. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Чехії додав білоруську журналістку Наталію Судлянкову та співробітника російської спецслужби ГРУ Олексія Шаврова до національного списку санкцій.

Про це повідомляє ČTK.

Як повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський, Судлянкова є ключовим співробітником російської військової розвідки ГРУ. Вона таємно та свідомо працювала на кілька російських організацій у Чехії протягом багатьох років.

Ще в 2003 році Судлянкова отримала притулок у Чехії, і тепер їй доведеться покинути країну протягом 30 днів. 

Згідно з висновками Служби безпеки інформації, вона проводила операції для ГРУ в Чехії, а Шавров керував нею з Москви.

Support LB.ua

“Вони становлять ризик, навіть загрозу, безпеці нашої країни, і нам доцільно діяти таким чином”, — сказав прем'єр Чехії Петр Фіала.

Крім ГРУ, Судлянкова працювала в російському держфонді підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, або організації “Безсмертний полк Росії”. Її діяльність фінансувалася безпосередньо з Росії, і за останні роки їй заплатили десятки тисяч євро в криптовалютах".

Крім того, за дорученням командира ГРУ вона організувала публікацію кількох статей у чеських ЗМІ та здійснювала діяльність на користь підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова.

  • Включення до санкційного списку означає, що особам заборонено в’їзд і перебування в Чехії, заборону будь-яких фінансових операцій через чеські організації або заморожування будь-яких активів у країні.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies