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Генштаб: Росія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами

Значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Генштаб: Росія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами
Росія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами
Фото: Генштаб

Російська армія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами. Зокрема, окупанти застосовують боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання як засоби ведення війни.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Окрім того, значною є частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу”, - додали у Генштабі.

У березні підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксували 767 випадків застосування таких боєприпасів.

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З лютого 2023 року зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин, застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.

“РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення”, - наголосили у Генштабі.

  • Служба безпеки заочно повідомила про підозру комбригу армії Росії, який наказав атакувати українських захисників Донеччини забороненою хімічною зброєю. Йдеться про полковника Романа Шкробу – командира 123-ї мотострілецької бригади Південного військового округу.
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